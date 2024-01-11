Киев, 11 января, 2024, 03:49 — ИА Регнум. Поражение в конфликте всерьёз боятся потерпеть украинские власти без поддержки Вашингтона. Об этом 10 января рассказал корреспондент CBS News Крис Ливси, находящийся в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Киев в ужасе», — отметил журналист и привёл в качестве аргумента слова неназванного депутата Верховной рады Украины.

Как указал Ливси, депутат прямо заявила ему, что если власти Киева не получат военную помощь со стороны Вашингтона, то «Украине конец».

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер предупредил о переломе в пользу России в украинском конфликте, если Вашингтон не выделит Киеву помощь в течение месяца.

Шумер указал, что ВСУ испытывают серьёзный дефицит боеприпасов и снарядов для реактивной и ствольной артиллерии, в то время как Конгресс США тормозит решение по запросу президента Джозефа Байдена о помощи Украине. Политик подчеркнул, что США должны принять меры в сложившейся ситуации.

В свою очередь, обозреватель издания The Washington Post Макс Бутзаявил о катастрофе для Киева в случае, если США продолжат демонстрировать неспособность согласовать финансовую помощь Украине.