Вашингтон, 11 января, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден встретился с сестрой американского гражданина Пола Уилана, отбывающего наказание в России, сообщили в пресс-службе Белого дома.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Глава государства обсудил с ней работу администрации Соединённых Штатов над освобождением заключенного. Во встрече также участвовал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

После разговора с женщиной президент позвонил родителям Уилана.

Пола Уилана задержали в России в конце 2018 года. Его обвинили в шпионаже. Следствие заподозрило Уилана в попытках получить сведения о курсантах учебного заведения Федеральной службы безопасности.

Суд приговорил обвиняемого к 16 годам колонии. Власти США пытались включить его в сделку по обмену на российского гражданина Виктора Бута, который находился в американской тюрьме, но тот вернулся в Россию в результате обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер.

21 декабря 2023 года Би-би-си обнародовало интервью с Уиланом, который пожаловался на то, что американское руководство предало его и бросило.