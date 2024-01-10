Вашингтон, 11 января, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Решение о выходе из президентской предвыборной гонки принял экс-губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи. Об этом 10 января сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в США

«Сегодня вечером мне стало ясно, что у меня нет возможности выиграть гонку, поэтому я приостанавливаю своё участие в кампании», — заявил Кристи на пресс-конференции в мэрии Нью-Гэмпшира.

Кристи добавил, что губернатор Флориды Рон Десантис позвонил ему незадолго до завершения трансляции из мэрии Нью-Гэмпшира и сказал, что удивлён решением экс-губернатора Нью-Джерси.

Кристи позиционировал себя как самого активного противника экс-президента Дональда Трампа среди кандидатов в президенты США от республиканцев. Предполагается, что уход Кристи потенциально может усилить позиции двух других кандидатов от Республиканской партии: бывшего постпреда при ООН Никки Хейли и губернатора Флориды Десантиса.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. На выдвижение кандидатами от Республиканской партии на них претендуют экс-президент США Трамп, губернатор Флориды Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, экс-убернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Действующий глава Белого дома Джозеф Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться на второй срок от Демократической партии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что порядка 22 млн американцев могут лишиться доступа в интернет перед выборами в связи с тем, что федеральное правительство США без финансирования Конгресса будет вынужденно свернуть «Программу доступной связи», которая покрывает траты на интернет малообеспеченным американцам.

Аналитики полагают, что эта проблема может отразиться на конечном итоге выборов. У избирателей в колеблющихся штатах появится повод разочароваться в политиках, отказывающих в предоставлении помощи.