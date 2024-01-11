Вашингтон, 11 января, 2024, 03:02 — ИА Регнум. Министерство обороны США по-прежнему не владеет информацией о точной дате выписки главы Пентагона Ллойда Остина, говорится в заявлении американского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Отмечается, что чиновник всё ещё находится в Национальном медицинском центре Уолтера Рида. При этом врачи оценивают состояние Остина как хорошее.

В Пентагоне также уточнили, что министр поддерживает связь с подчиненными и следит за действиями Вооружённых сил США. Для этого он использует закрытые каналы коммуникации.

В ведомстве пообещали продолжать публиковать новости о ситуации с Остином.

Как сообщало ИА Регнум, ранее у главы Пентагона диагностировали рак простаты. Чиновника госпитализировали и провели ему операцию 22 декабря, а затем выписали.

1 января у министра появились боли и осложнения. Ему пришлось вновь лечь в больницу, где он продолжает находиться. Окружение Остина пыталось скрыть сведения о произошедшем с ним, но властям всё же пришлось обнародовать эту информацию.

В ведовстве заявили, что не сразу распространили данные о ситуации со здоровьем министра из-за характера заболевания, которое является его личным вопросом.