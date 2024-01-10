Киев, 11 января, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Решение по проекту мобилизации ещё не принято, судьба правительственного законопроекта будет решена совместно с представителями министерства обороны на согласительном совете парламента, заявил глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Сегодня провели заседание фракции. Обсудили текущую ситуацию и план работы на ближайшие дни. Было удивительно прочитать про якобы какие-то решения нашей фракции… Просим доверять только официальным источникам», — написал парламентарий 10 января в своём Telegram-канале.

Арахамия подчеркнул, что все решения по рассмотрению законопроекта о мобилизации будут принимать в рамках согласительного совета, в котором примут участие военное командование и руководство минобороны страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что объявленная главой киевского режим Владимиром Зеленскимпринудительная мобилизация может привести к катастрофическим последствиям. По его словам, решения, принимаемые действующими властями, являются полным безумием и приведут к краху страны.

Напомним, что в декабре 2023 года Зеленский сообщил о просьбе украинского командования дополнительно призвать в ряды Вооружённых сил Украины до полумиллиона человек. Соответствующий законопроект в Верховную раду внести 25 декабря.