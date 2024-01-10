Луцк, Украина, 11 января, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захватили сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в Волынской области. Об этом 10 января сообщает на своем сайте Союз православных журналистов (СПЖ).

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«Сторонники ПЦУ захватили храм Украинской Православной Церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Пища Волынской области», — сказано в сообщении СПЖ.

Как уточнили в СПЖ, в октябре 2023 года в селе состоялось собрание местных жителей, на котором вынесли решение о передаче храма ПЦУ. При этом мнение верующих УПЦ и настоятеля храма протоирея Иоанна Давидюка, который служит в этом приходе 35 лет, проигнорировали. 13 октября Казанский храм приняли во Владимир-Волынскую епархию ПЦУ.

Деревянный храм в селе Пища является памятником архитектуры национального значения, он был построен в 1801 году и действовал постоянно с 1918 года. При захвате храма раскольники выломали дверь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начали беспокоить США и ООН. Вашингтон и руководство ООН призвали украинские власти снизить напряжённость, вызванную притеснением верующих.

Киевский режим проводит политику замещения канонической УПЦ на раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Власти поддерживают захваты православных храмов раскольниками.

Украинские силовики в ноябре 2023 года провели обыски в Свято-Успенской Почаевской лавре УПЦ в Тернопольской области. Утром этого же дня УПЦ сообщила о том, что в помещении Кременецкого филиала Почаевской духовной семинарии происходит «зачистка» помещений, которую проводит полиция.

А 16 ноября в Кировоградской области группа людей в балаклавах и камуфляже захватила Покровский храм Александрийской епархии канонической Украинской православной церкви в селе Чечелиевка. В захвате участвовали представители СБУ и полиции.