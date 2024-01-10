Вашингтон, 11 января, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Американская военная корпорация Lockheed Martin поставила в Словакию два сверхзвуковых истребителя F-16 Block 70, сообщается на сайте производственной компании.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

В сообщении отмечается, что всего словацкая сторона заказала 14 таких боевых машин. Планировалось, что первые два самолёта Словакия получит в 2022 году.

В Lockheed Martin пояснили, что их поставку пришлось задержать из-за нехватки электронных компонентов на предприятиях.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря появилась информация о том, что Lockheed Martin по итогам 2023 года произвела менее половины модернизированных истребителей F-35 от плана, установленного на год. Ей удалось построить 21 самолёт вместо 52. По информации сайта Defense News, причиной этого стало медленное производство ключевых деталей.

16 декабря стало известно, что Турция завершила технические переговоры с США о покупке новых F-16 и модернизации уже имеющихся таких истребителей. Турецкий министр национальной обороны Яшар Гюлер рассказал, что Анкара хочет приобрести 40 самолётов и получить 79 ремонтных комплектов.