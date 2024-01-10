Кито, 11 января, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Взрывное устройство подорвали неустановленные злоумышленники на пешеходном мосту в столице Эквадора Кито. Об этом 10 января сообщила пресс-служба городской полиции в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Эквадор Полиция

«После сообщения о детонации взрывного устройства на пешеходном мосту через проспект Панамерикана Норте патруль подтвердил материальный ущерб», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате взрыва жертв и пострадавших нет. Начаты оперативные мероприятия по розыску организаторов взрыва, который в полиции квалифицировали как теракт.

По данным местных СМИ, похожий инцидент произошёл ранее на выезде из города, на пешеходном переходе через шоссе Генерала Руминьяуи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Эквадора Даниэль Нобоа на фоне беспорядков в стране и побега из мест заключения главарей крупных преступных банд, 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.

Однако беспорядки и столкновения с полицией усилились. Вооружённые люди, скрывшие свои лица под масками, 9 января ворвались в студию эквадорского телеканала TC в городе Гуаякиле и взяли сотрудников компании в заложники. В этот же день президент Нобоа ввёл в стране режим внутреннего вооружённого конфликта.

10 января в центр столицы Эквадора военные стянули технику, выполняя приказ по нейтрализации незаконных вооружённых формирований.