Москва, 11 января, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин способен положить конец военному альянсу западных стран в том виде, в котором он сейчас находится, британская газета The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Запад и в особенности европейские члены НАТО должны срочно начать процесс перевооружения и реиндустриализации… Если они не сделают это, Путин получит ключи от Европы и сможет… положить конец западному блоку в том виду, в каком он нам известен», — говорится в материале.

Отмечается, что российская сторона конфликта проводит интенсивные преобразования в рамках своего военно-промышленного комплекса для обеспечения потребностей своих вооружённых сил, в то время как Киев, зависящий от поддержки со стороны западных союзников, в ближайшее время может лишиться и её.

Как передавало ИА Регнум, в декабре Владимир Путин на коллегии Министерства обороны России, подводя итоги 2023 года, заявил, что миф о неуязвимости и эффективности западной военной техники рухнул в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что Западу не удалось нанести России стратегическое поражение, в то время как Украина, использующая поставляемое западными союзниками вооружение, понесла огромные потери в попытках провести контрнаступление.