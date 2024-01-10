Вашингтон, 11 января, 2024, 00:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ввели новые санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с атаками йеменских хуситов на торговые и другие суда в Красном море, заявил в среду, 10 января, представитель Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы ввели новые санкции в отношении лиц и компаний, которые помогают осуществлению хуситами атак и взаимодействуем с членам СБ ООН для утверждения резолюции, которая продемонстрирует международную солидарность в этом критически важном вопрос», — сказал Кирби.

При этом представитель Белого дома не стал уточнять какие-либо подробное о санкционных ограничениях. Министерство финансов и госдепартамент США в свою очередь пока не объявляли новых санкций.

Как передавало ИА Регнум, 10 января представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah, подконтрольного хуситам, заявил об ударе по кораблю ВС США в Красном море. По его словам, атака была совершена при помощи беспилотников и баллистических и противотанковых ракет.