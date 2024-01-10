Москва, 11 января, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после гибели трёх человек, сбитых поездом у железнодорожной станции «Рижская» в Москве 10 января, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Его завели по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту смертельного травмирования троих людей на железнодорожной платформе Рижская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ», — говорится в сообщении.

В рамках расследования установлено, что двое мужчин и женщина переходили железнодорожные пути в неположенном месте. При этом машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения предотвратить не удалось.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 января в Московской области электропоезд насмерть сбил подростка 2007 года рождения. Это произошло на 82-м километре платформы Загорянская на Ярославском направлении Московской железной дороги.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ. При осмотре места происшествия удалось выяснить, что подросток переходил пути перед пребывающим поездом. Предположительно, он был в наушниках.