Москва, 10 января, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Резкое похолодание ожидается в ночь на 14 января, в канун Нового года по старому стилю в Москве. Об этом 10 января сообщили специалисты центра погоды «Фобос» в беседе с «РИА Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

Начиная с 12 января в Москве и Московской области ожидается вторжение холодных арктических масс, температура воздуха станет понижаться до аномально низких значений. 13 января сильных осадков не ожидается, но будет морозно, температура воздуха днём в Москве составит — 13…–16 градусов, в области понизится до –18 градусов.

В ночь на воскресенье, 14 января в канун старого Нового года, местами возможен небольшой снег, а температура воздуха в Москве опустится до — 22…-25 градусов, что ниже климатической нормы на 12-13 градусов.

С наступлением следующей недели ожидается потепление и продолжительные снегопады.

Ранее ИА Регнум сообщало, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о резком потеплении в ночь на 11 января в Москве. Это связано с приближением циклона, который принесёт заодно метель, усиление ветра и сильный снегопад.