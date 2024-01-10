Москва, 10 января, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии в Москве Лилиана Дария и выразило ему решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинёва, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

В МИД отметили, что РФ оставляет за собой право на дополнительные ответные меры в случае, если такие шаги продолжатся. Отмечается, что случаи дискриминации российских граждан в Молдавии стали носить системный характер.

Кроме того, молдавские власти всё чаще необоснованно отказывают в пересечении границы, а Кишинёв продолжают делать агрессивные антироссийские заявления. Послу Молдавии также выразили обеспокоенность из-за появившейся в СМИ информации о планах этой республики предоставить свою территорию для подготовки ВСУ с участием инструкторов НАТО.

Дипломату заявили, что подобная поддержка неприемлема, а также ведёт к размыванию нейтрального статуса Кишинёв и провоцирует её прямую вовлеченность в вооружённый конфликт на стороне Киева.

Помимо этого, посла проинформировали о решении закрыть въезд в Россию некоторым официальным лицам Молдавии в ответ на политику молдавских властей.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря молдавский парламент утвердил стратегию национальной безопасности республики, в которой назвал Россию главной угрозой страны. Текст документа депутатам направила ещё в октябре президент Молдавии Майя Санду.

20 декабря глава комиссии по внешней политике и евроинтеграции молдавского парламента Дойна Герман заявила, что Молдавия окончательно выйдет из состава Содружества Независимых Государств (СНГ) до конца 2024 года. Он утверждает, что республика якобы экономически не пострадает от этого шага и будто бы даже выиграет.