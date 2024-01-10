Москва, 10 января, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Экс-председатель Конституционного суда России Марат Баглай скончался в возрасте 92 лет после продолжительной болезни в Москве. Об этом 10 января сообщается на сайте суда.

Баглай занимал должность председателя Конституционного суда в 1997–2003 годах. В 1993 году он принимал участие в работе Конституционного совещания, созванного действующим тогда президентом России Борисом Ельциным для обсуждения проекта российской Конституции.

«Уход Марата Викторовича — утрата для всего юридического сообщества. Он пользовался уважением коллег как высокий профессионал, надежный товарищ, мудрый учитель. Судьи и сотрудники Конституционного суда РФ выражают глубокое соболезнование родным и близким Марата Баглая и скорбят вместе с ними», — отмечается в сообщении Конституционного суда.

Баглай являлся первым проректором по научной работе Академии труда и социальных отношений, был профессором кафедры конституционного права МГИМО, почётным доктором ряда отечественных университетов. Был награжден орденами «Дружбы народов» и «За заслуги перед Отечеством» II степени. Отмечен почётными грамотами президента России и правительства России. В 1996 году Баглаю присвоили звание заслуженного деятеля науки России, а в 2003 — заслуженного юриста России.

Являлся автором ряда работ и пособий посвящённых зарубежному и конституционному праву, включая учебник «Конституционное право Российской Федерации», который впоследствии неоднократно переиздавался. В 2008 году опубликовал комментарии к Конституции РФ.