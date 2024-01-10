Москва, 10 января, 2024, 23:06 — ИА Регнум. За последние две недели цены на яйца у производителей по первой категории снизились на 2,5%, во второй — на 4,2%. Об этом в среду, 10 января, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

«За последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй», — сказал заместитель главы Минсельхоза Максим Титов.

Он подчеркнул, что ведомство держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты и предпринимает все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева высказала мнение, что устоявшиеся цены на яйца в промежутке от 110 до 125 рублей за десяток — справедливая цена для этого продукта, и призвала россиян не ожидать снижения цен в ближайшее время.

Напомним, что согласно данным Росстата от 9 декабря, куриные яйцах в разных регионах Российской Федерации подорожали от 10 до почти 30%. С начала года подорожание составило 36,5%. Резкий рост цен на этот продукт вызвал озабоченность Генеральной прокуратуры и Федеральной антимонопольной службы.

Президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря извинился перед гражданами за рост цен на куриные яйца. Такую ситуацию на рынке глава государства объяснил сбоем в работе правительства.