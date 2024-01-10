Нижний Тагил, Свердловская область, 10 января, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Свердловской области возбудило три новых уголовных дела после избиения девочки Сони, которое произошло 29 декабря в Нижнем Тагиле. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее следствие завело уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его расследование продолжается.

Кроме того, сотрудники СК РФ возбудили уголовные дела о вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления и о хулиганстве.

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Республики Азербайджан 1986 года рождения, подозреваемой по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления)», — говорится в сообщении.

Речь идёт о матери двоих школьников Рашада и Камала, участвовавшей вместе с ними в избиении девочки. По версии следствия, женщина, которую зовут Фергана, не препятствовала их действиям и активно мешала попыткам других лиц прекратить насилие в отношении ребёнка.

Она также ударила Соню рукой в область головы, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу. Кроме того, следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Сотрудники СК РФ полагают, что это уже не первый случай конфликта между малолетними братьями и девочкой, которые учатся в одном классе. Следователи считают, что должностные лица школы не приняли мер, чтобы предупредить и пресечь совершение противоправных действий в отношении несовершеннолетней.

29 декабря два брата-одноклассника Рашад и Камал избили 11-летнюю Соню и ещё одного ученика школы № 56 Нижнего Тагила. Сперва братья ударили в лицо мальчика, а после сбили девочку с ног. Они нанесли ей удар в висок и стали бить ногами.

Соня в беседе с ИА Регнум сообщила о том, что она вместе с друзьями хотела рассказать Фергане, что её сыновья издеваются над другими школьниками. Вместо разговора со своими детьми женщина дала девочке пощёчину и хотела отобрать у неё телефон, в котором находились сообщения с угрозами от братьев.

После инцидента Соня оказалась в больнице, где провела все новогодние праздники. Председатель СК РФ Александр Бастрыкинвзял расследование этого происшествия под личный контроль. Он также поручил провести проверку деятельности местных чиновников.

Заместитель начальника отдела полиции № 19 Нижнего Тагила Тарас Булгаков в одном из городских новостных сообществ написал комментарий к новости об избиении Сони, назвав ситуацию раздутой. Однако после критики со стороны других пользователей соцсетей он удалил своё сообщение.