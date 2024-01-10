В Нижнем Тагиле возбудили новые уголовные дела после избиения девочки
СК РФ возбудил три новых уголовных дела после избиения девочки в Нижнем Тагиле
Нижний Тагил, Свердловская область, 10 января, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Свердловской области возбудило три новых уголовных дела после избиения девочки Сони, которое произошло 29 декабря в Нижнем Тагиле. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее следствие завело уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его расследование продолжается.
Кроме того, сотрудники СК РФ возбудили уголовные дела о вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления и о хулиганстве.
«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Республики Азербайджан 1986 года рождения, подозреваемой по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления)», — говорится в сообщении.
Речь идёт о матери двоих школьников Рашада и Камала, участвовавшей вместе с ними в избиении девочки. По версии следствия, женщина, которую зовут Фергана, не препятствовала их действиям и активно мешала попыткам других лиц прекратить насилие в отношении ребёнка.
Она также ударила Соню рукой в область головы, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу. Кроме того, следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
Сотрудники СК РФ полагают, что это уже не первый случай конфликта между малолетними братьями и девочкой, которые учатся в одном классе. Следователи считают, что должностные лица школы не приняли мер, чтобы предупредить и пресечь совершение противоправных действий в отношении несовершеннолетней.
29 декабря два брата-одноклассника Рашад и Камал избили 11-летнюю Соню и ещё одного ученика школы № 56 Нижнего Тагила. Сперва братья ударили в лицо мальчика, а после сбили девочку с ног. Они нанесли ей удар в висок и стали бить ногами.
Соня в беседе с ИА Регнум сообщила о том, что она вместе с друзьями хотела рассказать Фергане, что её сыновья издеваются над другими школьниками. Вместо разговора со своими детьми женщина дала девочке пощёчину и хотела отобрать у неё телефон, в котором находились сообщения с угрозами от братьев.
После инцидента Соня оказалась в больнице, где провела все новогодние праздники. Председатель СК РФ Александр Бастрыкинвзял расследование этого происшествия под личный контроль. Он также поручил провести проверку деятельности местных чиновников.
Заместитель начальника отдела полиции № 19 Нижнего Тагила Тарас Булгаков в одном из городских новостных сообществ написал комментарий к новости об избиении Сони, назвав ситуацию раздутой. Однако после критики со стороны других пользователей соцсетей он удалил своё сообщение.