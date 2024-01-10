Вашингтон, 10 января, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Перелом в пользу России произойдёт в украинском конфликте, если в течение месяца США не выделят помощь Украине. Такое заявление сделал 10 января глава демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер на очередном заседании в Конгрессе США.

Алексей Майшев / РИА Новости

«Если Сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», — предупредил Шумер.

Как пояснил сенатор, иссякающие возможности США помогать Украине вызывают радость и восторг у российских властей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что обозреватель издания The Washington Post Макс Бут заявил о катастрофических последствиях для Киева в случае, если США и дальше будут демонстрировать неспособность согласовать финансовую помощь Украине.

В свою очередь, сенатор Чак Шумер указал, что Вооружённые силы Украины испытывают острый дефицит боеприпасов и снарядов для реактивной и ствольной артиллерии, в то время как Конгресс США тормозит решение по запросу президента Джозефа Байдена о помощи Украине. Он подчеркнул, что США должны принять меры в сложившейся ситуации.

При этом 8 января Чак Шумер сообщил о существенном прогрессе в переговорах между представителями Демократической и Республиканской партий США об ужесточении миграционного законодательства в обмен на одобрение запроса Байдена о выделении помощи Украине.