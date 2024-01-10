Москва, 10 января, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла сомнительные прогнозы «знаменитой украинской интуиции» главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Россия якобы не сможет выстоять в борьбе с Украиной. Она написала об этом 10 января в Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что ранее глава киевского режима заявила, что «украинская интуиция» говорит ему о том, что Россия якобы не выстоит при продолжении борьбы Украиной.

«О, да! Эта знаменитая «украинская интуиция Зеленского». Не подвела ни разу, и всё задуманное сбылось. На неё смело можно положиться и ждать. Санитаров», — пошутила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 января Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Вильнюс, где позднее встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Глава киевского режима 11 января собирается приехать в Ригу и Таллин.

Позднее в этот же день Зеленский назвал 2024 год решающим для Украины и её партнёров. Он также выразил желание увидеть конкретный шаг вперёд на пути Украины к членству в НАТО на саммите альянса в этом году.

Сдавшийся в плен российским военным боец ВСУ Роман Калиниченко 10 января рассказал, что жители Украины всё меньше доверяют главе киевского режима и всё чаще с ностальгией вспоминает бывшего президента страны Виктора Януковича.