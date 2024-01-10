Киев, 10 января, 2024, 20:35 — ИА Регнум. В Киеве обнаружили мёртвыми бывшего заместителя генпрокурора Украины Ольгу Колинько и её дочь, сообщило 10 января украинское издание «Зеркало недели».

Mvs.gov.ua

По его данным, женщины проживали в соседних квартирах. Тело 72-летней бывшей замгенпрокурора нашли в квартире, а в соседней нашли тело её дочери. Двери квартир вскрыли после жалобы жильцов на протечку воды и невозможность связаться с владельцами. Следователи теперь выясняют причины и обстоятельства смерти обеих женщин.

По сообщениям СМИ, Ольга Колинько много лет тяжело болела и на улицу не выходила. За ней ухаживала её дочь.

Ольга Колинько родилась в 1952 году в Киевской области. Окончила юридический факультет КГУ. В органах прокуратуры работала с 1976 по 2000 год. Получила известность благодаря расследованию громких коррупционных дел того времени.

Занимала должность замгенпрокурора в 1993–2000 и 2003–2005 годах. В 2001–2003 годах возглавляла комитет по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Стала государственным советником юстиции 2-го класса, государственным служащим третьего ранга. Получила звание «Заслуженный юрист Украины».

Баллотировалась в народные депутаты Украины, но мандата так и не получила. В 1996 году избрание Колинько народным депутатом аннулировали решением Верховного суда Украины, который установил ряд нарушений избирательного законодательства, среди которых подкуп избирателей.