Перт, Австралия, 10 января, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Всемирная федерация кёрлинга (WCF) решила продлить отстранение сборных России и Белоруссии от международных состязаний. Об этом 10 января сообщила пресс-служба WCF.

Федерация приняла такое решение по итогам заседания правления. До этого отстранение российских и белорусских спортсменов действовало до 31 декабря 2023 года.

WCF отстранила сборные России и Федерацию керлинга России от участия в международных соревнованиях в начале марта 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января игроки молодёжной футбольной сборной Украины подписали обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Олимпийских игр 2024 года. В нём они призвали не допустить к участию в Играх российских спортсменов.

В пресс-службе Международного олимпийского комитета 4 января заявили, что спортсмены из России и Белоруссии не примут участие в зимних юношеских Олимпийских играх, которые состоятся в Южной Корее с 19 января по 1 февраля.

В октябре 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления. В комитете своё решение объяснили тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.