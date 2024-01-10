Омск, 10 января, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Омск частично обесточился из-за срабатывания аварийной защиты. Как стало известно, 10 января несколько районов города остались без света.

Дарья Антонова ИА Регнум

Электроэнергии лишился правый берег Оми, Левобережье и Московка. Министр энергетики Омской области Владимир Шнипко заявил, что инцидент произошёл из-за автоматического срабатывания на подстанции «Таврическая» аварийной защиты, после чего от электроснабжения отключили около трети региона, в том числе почти половину самого Омска. По его словам, восстановят подачу электроснабжения в течение часа. Его процитировало местное издание NGS55.ru.

Как сообщало ИА Регнум, во время морозов в Подмосковье микрорайон Климовск остался без отопления и электроснабжения из-за аварии на теплотрассе. Без отопления остались 170 домов. С 5 января в Подольске ввели режим ЧС. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что аварию допустил владелец частной котельной, возбудили уголовное дело, начальника котельной и генерального директора завода задержали.

9 января Воробьёв заявил, что «Климовский специализированный патронный завод», на территории которого находится котельная,перейдёт в муниципальную собственность и, когда это произойдёт, станет возможной её модернизация. О готовности взять контроль над заводом заявили представители госкорпорации «Ростех».