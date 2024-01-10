Песков назвал рискованной поездку Путина на снегоболотоходе по Чукотке
Анадырь, 10 января, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Прибывший на Чукотку президент России Владимир Путин добирался до Анадыря маршрутом, который официально ещё не открыли. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Президент приехал из аэропорта в Анадырь на снегоболотоходе. По словам Пескова, зимник, которым воспользовался Путин, официально откроют только в феврале.
«Все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются», — пояснил он.
Толщина льда еще не такая, чтобы гарантировать безопасный проезд любых видов транспорта, отметил представитель Кремля. Вместе с тем перед проездом Путина зимник был неоднократно проверен сотрудниками передовой группы, добавил Песков.
Зарубин опубликовал видео из кабины снегоболотохода. На нем президент сидит на переднем пассажирском сиденье, через лобовое стекло видна наезженная дорога.
Во время общения с жителями Чукотки Путин рассказал о несостоявшейся поездке в Якутию. Визит в этот регион пришлось отменить из-за нелётной погоды. Глава государства пообещал посетить республику в будущем.
Самому Пескову езда на снегоболотоходе не понравилась. Пресс-секретарь главы государства предложил производителям «довести машину до ума».
«Наш водитель рассказывал, что сам напильником ее совершенствовал, сам докручивал и так далее», — подчеркнул Песков.
Он добавил, что руль и коробка передач снегоболотохода работают плохо. Тем не менее Пескову очень понравилась другая деталь — двигатель машины. Как оказалось, он был импортным.
Как сообщало ИА Регнум, 10 января Путин совершил свою первую региональную поездку в наступившем году. Глава государства впервые побывал на Чукотке.
В ходе поездки глава государства встретился с жителями, представителями общественности в Анадыре. Среди прочего российский лидер предложил ввести дополнительные выплаты за рождение третьего ребенка, предназначенные для погашения ипотеки в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.