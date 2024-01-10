Анадырь, 10 января, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Прибывший на Чукотку президент России Владимир Путин добирался до Анадыря маршрутом, который официально ещё не открыли. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Кадр из видео

Президент приехал из аэропорта в Анадырь на снегоболотоходе. По словам Пескова, зимник, которым воспользовался Путин, официально откроют только в феврале.

«Все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются», — пояснил он.

Толщина льда еще не такая, чтобы гарантировать безопасный проезд любых видов транспорта, отметил представитель Кремля. Вместе с тем перед проездом Путина зимник был неоднократно проверен сотрудниками передовой группы, добавил Песков.

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Зарубин опубликовал видео из кабины снегоболотохода. На нем президент сидит на переднем пассажирском сиденье, через лобовое стекло видна наезженная дорога.

Во время общения с жителями Чукотки Путин рассказал о несостоявшейся поездке в Якутию. Визит в этот регион пришлось отменить из-за нелётной погоды. Глава государства пообещал посетить республику в будущем.

Самому Пескову езда на снегоболотоходе не понравилась. Пресс-секретарь главы государства предложил производителям «довести машину до ума».

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«Наш водитель рассказывал, что сам напильником ее совершенствовал, сам докручивал и так далее», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что руль и коробка передач снегоболотохода работают плохо. Тем не менее Пескову очень понравилась другая деталь — двигатель машины. Как оказалось, он был импортным.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Путин совершил свою первую региональную поездку в наступившем году. Глава государства впервые побывал на Чукотке.

В ходе поездки глава государства встретился с жителями, представителями общественности в Анадыре. Среди прочего российский лидер предложил ввести дополнительные выплаты за рождение третьего ребенка, предназначенные для погашения ипотеки в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.