Москва, 10 января, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Генеральным консулом России в Северной Корее назначили дипломата Олега Кощеева. Об этом вечером 10 января сообщили в МИД России.

Пресс-служба МИД РФ Олег Кощеев

«Приказом МИД России назначен генеральным консулом Российской Федерации в Чондине, КНДР», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кощеев родился в 1963 году, в 1987 получил высшее образование на факультете восточных языков в Военном краснознамённом институте Минобороны СССР. Владеет корейским и английским языками. Кощеев — первый секретарь 1 класса, состоит на дипломатической службе с 2010 года, также был первым секретарём российского посольства в Северной Корее и первым секретарём и советником посольства РФ в Эритрее.

Как сообщало ИА Регнум, российского генконсула в Казахстане Евгения Боброва сняли с должности после его заявления о русском языке. Он утверждал, что в республике сокращается количество русскоязычных школ и наблюдается дефицит преподавателей, а предмет «Русский язык» исключили из программы для первого класса с казахским языком обучения.