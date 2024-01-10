Мелитополь, 10 января, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Во временно оккупированном ВСУ Запорожье начались массовые облавы на мужчин в рамках принудительной мобилизации. Об этом 10 января рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

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«В Запорожье начались массовые облавы на мужское население», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Рогова, киевский режим проводит облавы на мужчин прямо на улицах и в маршрутных такси, после чего отправляет их в зону боевых действий фактически на убой.

Для проведения облав во временно контролируемый Киевом город Запорожье прибыли военкомы с сопровождающими боевиками с Западной Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 января пленный украинский боец Роман Калиниченко заявил, что украинские власти начали призывать в ряды ВСУ женщин до 60 лет. По его словам, военкомы направляют людей на передовую, невзирая на возрастные ограничения.

Позднее в этот же день бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил, что объявленная главой киевского режима Владимиром Зеленским принудительная мобилизация украинцев может привести к серьёзным последствиям. Он отметил, что особенно такие действия опасны в Одессе, где они являются игрой с огнём.

В декабре Зеленский заявил, что командование украинской армии намерено дополнительно призвать в ряды ВСУ полмиллиона человек. А 25 декабря в Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации.

Власти Украины намерены снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отменить отсрочку для инвалидов третьей группы и лишить уклонистов права на предоставление государственных услуг, в том числе на оформление документов.