Анадырь, 10 января, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил 10 января Чукотку. По мнению экпертов, это важное событие как для региона, так и для всей страны.

Михаил Метцель/ТАСС

«Визит президента всегда задает новый импульс развития любого региона. Я думаю, что Чукотка не станет исключением. По итогам визита правительству передадут значимые поручения. Одни из важных — повышение транспортной инфраструктуры, доступности воздушных грузовых и пассажирских судов. Регион станет стратегическим и экономическим форпостом», — поделилась мнением политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова.

В свою очередь, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов добавил, что с географической точки зрения с Чукотки начинается Россия, и назвал символичным визит Путина в этот регион. По его мнению, поездка даст новый толчок для развития всей необходимой инфраструктуры и качества жизни в уникальных климатических условиях.

Также это послужит дополнительным поводом для проверки работы губернатора региона. Так, одним из пунктов программы Путина стало посещение тепличного комплекса семьи Макатровых в Анадыре. Как считает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына, этот объект стал показателем сельскохозяйственной самостоятельности населения. По её мнению, жителям Чукотки важно иметь свои продукты питания из-за высоких цен на импорт.

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Помимо этого, эксперт отметила и внимание главы государства к каждой проблеме, с которой к нему обращались жители.

«Заинтересованность, способность разобраться в каждом вопросе в индивидуальном порядке — это очень ценно. Президента там очень ждали. Это важное событие как для Чукотки, так и для всей страны», — подчеркнула Кислицына.

Как сообщало ИА Регнум, эта поездка стала уникальной и для президента России Владимира Путина. Он впервые посетил Чукотку. Президент в 2017 году рассказал, что ещё не был в Чукотском автономном округе и хотел бы побывать в этом регионе.

В ходе поездки глава государства провёл встречу с жителями, представителями общественности в Анадыре. Среди прочего российский лидер предложил ввести дополнительные выплаты за рождение третьего ребенка, предназначенные для погашения ипотеки в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.