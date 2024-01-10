Москва, 10 января, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Советский и российский писатель, сценарист и режиссёр, заслуженный деятель искусств Игорь Болгарин умер на 95-м году жизни. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Игорь Болгарин

«9 января 2024 года на 95-м году ушёл из жизни советский и российский писатель, киносценарист, режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России Болгарин Игорь Яковлевич», — сообщили в организации.

Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России выразили соболезнования родным и близким сценариста. О времени и месте прощания с ним сообщат позже.

Болгарин родился 28 июня 1929 года в деревне Донузлав в Крымской АССР и с 1952 по 1953 год был штатным литературным сотрудником газеты «Комсомольская правда». В 1954 году окончил сценарный факультет ВГИКа, после чего стал работать на киностудии «Центрнаучфильм», где писал сценарии для научно-популярных и документальных фильмов.

Он написал сценарии к фильмам «На графских развалинах» (1958), «Дерсу Узала» (1975), «Адъютант его превосходительства» (1969), «Суровые километры» (1969), «Дума о Ковпаке: Набат» (1974), «Дума о Ковпаке: Буран» (1976), сериала «Девять жизней Нестора Махно» (2006).

Сценарист также писал художественные книги, включая серию книг «Адъютант его превосходительства» («Под чужим знамением», «Седьмой круг ада», «Милосердие палача», «Багровые ковыли», «Миссия в Париже» и др.) и выпустил сборник «Обратной дороги нет» и книгу «Последнее плавание капитана Эриксона», которая вошла в серию «Военные приключения (Вече)».

Болгарину присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» за заслуги в области искусства, он награждён награжден золотой медалью им. А. Довженко за сценарий «Дума о Ковпаке» и орденом «Знак почета».