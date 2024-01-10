Сана, 10 января, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали с помощью беспилотников, а также баллистических и противокорабельных ракет американский корабль, обеспечивавший поддержку Израиля. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

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«Атаку провели против американского корабля, который оказывал поддержку сионистам», — заявил он в телевизионном интервью.

Сариа добавил, что эта атака стала первой операцией в ответ на вероломное нападение американской армии на силы «Ансар Аллах» и хуситы без колебаний отреагируют на любые угрозы, исходящие со стороны Вашингтона.

Он предупредил, что движение продолжит препятствовать проходу кораблей Израиля и его союзников в «порты Палестины» до окончания конфликта в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января военно-морские силы США перехватили в общей сложности 24 ракеты и беспилотных летательных аппарата, запущенных йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы) с территории Йемена. По их информации, в результате удара никто не пострадал, а корабли не получили повреждений.

3 января центральное командование США (CENTCOM) объявило, что несколько торговых судов в южной части Красного моря подверглись атаке со стороны хуситов. Экипажи этих кораблей утверждают, что поблизости от них падали баллистические ракеты.