Тула, 10 января, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Тульская область — щит и арсенал, форпост России. С этими словами сегодня, 10 января, губернатор региона Алексей Дюмин открыл День Тульской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Пресс-служба правительства Тульской области Алексей Дюмин открыл День Тульской области на ВДНХ

Обращаясь к гостям выставки, Алексей Дюмин процитировал Льва Толстого: «Без своей Ясной Поляны мне трудно представить себе Россию и мое отношение к ней», — и подчеркнул, что у каждого региона есть место, которым он гордится, которое для него особенно значимо.

«У Тулы много имён. И каждое отражает её богатую историю, полную ратных и трудовых подвигов, — отметил губернатор региона. — Это щит и арсенал, форпост России. Место, где с петровских времен начала зарождаться оборонная промышленность — именно поэтому Тула является оружейной столицей». Алексей Дюмин подчеркнул, что Тула является и третьей музейной столицей России.

Вместе с руководителями ведущих федеральных музеев глава Тульской области дал старт масштабному проекту «Музейное лето в Туле — 2024», который будет реализовываться при поддержке Министерства культуры РФ. Шедевры Государственного исторического музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и других крупнейших национальных музеев предстанут перед туляками и гостями Тульской области во всем великолепии.

«Тульская область — один из наиболее динамично развивающихся регионов России. При активном участии Алексея Дюмина совершенствуется отрасль культуры, а сама Тула по праву носит гордое название третьей музейной столицы России», — сказал первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин. Он высоко оценил многолетнее и плодотворное сотрудничество с командой Тульской области.

Участники мероприятия посетили тульский стенд, который состоит из нескольких мультимедийных кубов. Прямо на стенде гости совершили 3D-путешествие по историческому центру Тулы и усадьбам региона, а также отправили состав с пряником в поездку по железной дороге на интерактивном игровом макете «Путешествие по Тульской области».

Для гостей выставки была подготовлена насыщенная культурно-познавательная программа с мастер-классами, экскурсиями. На мастер-шоу традиционных тульских ремесел были представлены главные региональные промыслы: белевское кружево, резьба пряничных досок, роспись филимоновской игрушки и бисероплетение. На выставке был установлен гастрономический рекорд — из белевской пастилы приготовлена огромная карта Тульской области. Каток на ВДНХ стал площадкой для мастер-шоу от игроков хоккейной команды АКМ, а на главной уличной сцене выступили лучшие творческие коллективы с программой «Тульская зима». Кроме того, в павильонах выставки-форума прошли демонстрация эксклюзивных самоваров, дегустация пряников и пастилы, VR-квест «Тайны Куликова поля», мастер-классы по формованию и выбиванию тульского пряника и многое другое. Среди посетителей выставки были разыграны сертификаты на путешествие в Тулу.

Кадеты из Тульского суворовского военного училища получили сладкие подарки от губернатора. Алексей Дюмин ознакомился с экспозицией Донецкой Народной Республики. Исполняющий обязанности главы администрации Олег Моргун поблагодарил Алексея Дюмина и всех туляков за помощь в восстановлении Орджоникидзевского района Мариуполя.

В торжественной церемонии открытия приняли участие уроженцы Тульской области народный артист России Владимир Машков и певец SHAMAN (Ярослав Дронов), который исполнил песню «Моя Россия», посвятив ее малой родине. «Каждый раз с большой охотой приезжаю в Тулу и любимый Новомосковск, — сообщил певец. — Знаю, что здесь меня ждут и всегда встречают аншлагами. Очень рад быть частью такого яркого праздника — Дня Тульской области на выставке-форуме «Россия».