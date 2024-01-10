Москва, 10 января, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Поезд сбил троих человек возле железнодорожной станции Рижская в центре Москвы. Инцидент произошёл вечером 10 января.

Как сообщил Telegram-канал «112», по предварительной информации все трое умерли от полученных травм. На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, двумя днями ранее поезд насмерть сбил подростка в Московской области. Как сообщили в Западном межрегиональном управлении СК на транспорте, погибший 2007 года рождения получил несовместимую с жизнью травму на 82-м километре платформы Загорянская на Ярославском направлении. По предварительной информации, он переходил пути перед поездом в наушниках. Подростка сбила электричка, следовавшая из Москвы в посёлок Монино.