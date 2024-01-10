Лондон, 10 января, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Консульство Украины в Лондоне призвало встать на воинский учёт проживающих в Великобритании украинцев. Об этом 10 января сообщило дипучреждение в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Дипломаты отметили, что представительство в последнее время получает много обращений о новом проекте закона о мобилизации, и заверили, что сейчас нет никаких ограничений для мужчин призывного возраста на предоставление консульских услуг.

Уточняется, что при этом резервисты в течение недели должны лично прибыть с украинским паспортом и военно-учётными документами в одно из иностранных дипломатических учреждений Украины в королевстве для постановки на воинский учёт.

В консульстве сообщили, что ведут учёт призывников, военнообязанных и резервистов, принимаемых на временный консульский учёт в посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 января бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что принудительная мобилизация украинцев, объявленная главой киевского режима Владимиром Зеленским, может привести к серьёзным последствиям. По его словам, в таких городах как Одесса такие вещи вообще нельзя проводить, так как там подобные действия — это игра с огнём.

В декабре глава киевского режима заявил, что военное украинское руководство намерено дополнительно призвать в ряды ВСУ полмиллиона человек. В Верховную раду 25 декабря внесли новый законопроект о мобилизации.

Власти Украины намерены снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отменить отсрочку для инвалидов третьей группы и лишить уклонистов права на предоставление госуслуг, включая оформление документов. До этого Киев уже расширил список призывников в ряды украинской армии.