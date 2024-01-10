Москва, 10 января, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Министерство обороны проделало огромную работу, чтобы поддержать участников специальной военной операции на Украине и решить возникающие проблемы, заявил 10 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, оборонное ведомство работало в связке с другими российскими министерствами, что позволило во многом наладить имеющуюся систему.

«Масштаб специальной военной операции большой, поэтому какие-то шероховатости неизбежны. Не может вся система работать без каких-то накладок. Однако, в целом работа проделана гигантская», — заявил представитель Кремля.

Песков сказал об этом в контексте появляющихся время от времени сообщений бойцов с передовой о тех или иных организационных вопросах, о которых они докладывали президенту страны Владимиру Путину.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года президент подписал закон о наделении участвующих в спецоперации с 11 мая 2014 года ополченцев Донбасса и более поздних добровольцев статусом ветерана и инвалида боевых действий. На встрече с жителями Анадыря 10 января глава государства заявил, что у всех, кто защищает Россию с оружием в руках, должны быть равные условия, и Минобороны должно доработать этот вопрос.