Москва, 10 января, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин из Анадыря отправится в Хабаровск, где проведёт совещание и встретится с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, сообщил 10 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Руслан Кривобок /РИА Новости

«В Хабаровске нас ждёт большая презентация комплексных планов развития дальневосточных городов», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Путин встретится с местным бизнесом, предпринимателями, состоится предметный разговор.

Как сообщало ИА Регнум, Путин совершил 10 января рабочую поездку на Чукотку. Там он также встретился с местными жителями. Глава государства рассказал о своём карьерном пути от плотника 4-го разряда до главы государства. Узнал несколько слов на чукотском языке. Президент также заявил, что многообразие культуры стало одним из самых больших достояний России.

Помимо этого, во время поездки в Анадырь выяснилось, что у некоторых бойцов спецоперации возникли проблемы с выплатами. В этой связи глава государства пообещал разобраться с конкретными примерами жалоб на задержку выплат.

Путин также 10 января не поддержал идею разрешить использовать материнский капитал для приобретения отечественного автомобиля.