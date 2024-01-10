Киев, 10 января, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Объявленная главой киевского режима Владимиром Зеленским принудительная мобилизация украинцев, в том числе в Одессе, может привести к серьёзным последствиям. Такое мнение 10 января высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

Global Look Press

«Результат всех этих действий (Зеленского. — Прим. ред.), это и закон о мобилизации, и ловля мужчин в городах Украины, то что в Одессе происходит — это вообще полное безумие», — сказал он.

По словам эксперта, в таком городе, как Одесса, нельзя делать подобные вещи, так как это будет игрой с огнём.

Насильственная отправка украинцев в зону боевых действий может обернуться серьёзными последствиями, при том что Зеленский довёл страну до краха во всех отношениях, добавил Соскин.

«Мы видим, что те решения, которые принимаются сегодня властью на Украине, они абсолютно ошибочные и негативные», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Зеленский заявлял том, что украинское командование просит дополнительно призвать в ряды ВСУ полмиллиона человек. А 25 декабря в Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации.

Киев собирается снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отменить отсрочку для инвалидов третьей группы, а также лишить уклонистов права на предоставление госуслуг, включая оформление документов. Ранее украинские власти уже расширили список категорий граждан, подлежащих призыву в ВСУ.

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев 6 января заявил, что изменения в законе о мобилизации на Украине будут касаться в том числе и находящихся за рубежом украинцев. Он отметил, что по уехавшим из страны есть «больше вопросов, чем ответов».