Москва, 10 января, 2024, 20:14 — ИА Регнум. В России активизировались мошенники, предлагающие инвесторам решить вопросы с их заблокированными за рубежом активами, сообщили 10 января в пресс-службе Банка России.

Регулятор пояснил, что мошенники стали массово распространять через мессенджеры, по электронной почте и в соцсети предложения о разблокировке ценных бумаг, замороженных иностранными учётными институтами.

«Под видом компаний, которые предоставляют такие услуги, мошенники просят перевести на свой счёт сумму, равную стоимости замороженных активов», — сообщил ЦБ.

Владельцам активов мошенники стали обещать, что деньги им переведут на их банковский счет в двойном размере. Никакие деньги при этом жертвам не вернули.

При этом мошенники могут выдавать себя за финансовую организацию. Банк России призвал проверять список на сайте регулятора, где есть только легальные компании. Мошеннические сайты блокируют.

Страны G7 и Европейского союза после начала СВО заблокировали российские активы на сумму примерное €300 млрд. На территории Евросоюза из этих средств находится большая часть (€200 млрд) — в основном на счетах компании Euroclear (Бельгия).

В конце прошлого года издание Financial Times сообщило, что G7 уже обсуждает способы изъятия заблокированных российских активов. По этому поводу в Кремле заявили, что у России готов список активов, которые могут в ответ изъять у иностранцев.

В 2022 году мошенники уже применяли схемы, используя тему заблокированных активов. Частным инвесторам мошенники звонили и предлагали разморозить или выкупить активы.