Брюссель, 10 января, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Европейский союз пообещал предоставить финансирование Украине не позднее марта. Об этом 10 января сообщил портал Euractive со ссылкой на источники в Брюсселе.

Zuma/TASS

«Независимо от окончательных условий, ЕС пообещал Киеву, что предоставит финансирование не позднее марта», — говорится в публикации.

Отмечается, что европейские страны также пытаются сократить дефицит финансирования Украины.

Как сообщало ИА Регнум, на саммите ЕС в середине декабря входящие в организацию страны не смогли утвердить программу бюджетной помощи Киеву в размере €50 млрд, рассчитанную на следующие четыре года. Выделение средств Украине заблокировала Венгрия.

Газета Politico 9 января сообщила, что Венгрия может снять вето на финансирование Киева Евросоюзом, если голосование по этому вопросу будет проходить ежегодно. По мнению журналистов, в этом случае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получит возможность каждый год блокировать выделение ЕС денег Украине или получать от Брюсселя уступки за отказ от вето.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 января вновь заявил, что у Киева нет запасного плана на случай прекращения финансирования от ЕС. Он отметил, что Киеву стоит направить всю энергию на получение денег от Брюсселя.