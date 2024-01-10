Киев, 10 января, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в свой список «международных спонсоров войны» сеть ресторанов быстрого питания Subway. Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.

Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

«НАПК внесло американскую Subway в перечень международных спонсоров войны. Более 500 ресторанов компании продолжают работать <…> (в России. — Прим. ред.), уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ. Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети и доставляет еду через сервисы «Яндекса», — отмечается в сообщении.

В список «международных спонсоров войны» попадают компании, которые продолжают работать на российском рынке. В ведомстве пояснили, что целью этого списка является добиться ухода международного бизнеса из России.

Как передавало ИА Регнум, в январе украинские власти признали литовского производителя морепродуктов Viciunai Group, чья продукция продаётся под брендом Vici, «международным спонсором войны». В ведомстве подчеркнули: пока внесённые в их список компании, включая Vici, продолжают присутствовать на российском рынке, мировое сообщество получает «неправильный сигнал».

В начале ноября 2023 года НАПК внесло швейцарскую компанию по производству продуктов питания Nestle в список «международных спонсоров войны» из-за того, что та продолжает работать в России.

После этого, в декабре, авиакомпания «Скандинавские авиалинии» (SAS) убрала из бортового меню шоколадный напиток Nesquik из-за появления производящей его компании Nestle в украинском списке.

В сентябре агентство внесло в список «международных спонсоров войны» компании PepsiCo и Mars за то, что те продолжили работать в России. В агентстве также обвинили их в пополнении российского бюджета.

Из-за отказа покидать Россию в списке «международных спонсоров войны» числятся такие мировые компании, как Unilever, Procter & Gamble, Leroy Merlin, Knauf, Fluxys, Metro AG, Mondelēz International, Xiaomi, Auchan, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International и другие.