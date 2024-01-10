Сеул, 10 января, 2024, 17:15 — ИА Регнум. В метро Сеула запустили вагоны без сидений. Об этом стало известно 10 января, накануне местная транспортная корпорация уведомила горожан о соответствующем запуске на четвёртой линии метро с целью разгрузки транспорта. По данным предприятия, в третьем квартале 2023 года она составляла 193,4% от нормативной, а новые дополнительные 12,6 кв. м пространства снизят показатель сразу на 40%.

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«Мы прикладываем усилия для снижения перегрузки — увеличиваем частоту курсирования в часы пик, размещаем помощников на главных станциях. Если в ходе этого эксперимента подтвердится эффект снижения перегруженности, то мы рассмотрим возможность расширенного внедрения, чтобы обеспечить более комфортабельное и безопасное использование метро», — процитировало агентство Yonhap главу корпорации Пэк Хо.

В вагоне без сидений установили дополнительные поручни, в концах вагона оставили специальные места для пожилых, инвалидов и беременных.

Как сообщало ИА Регнум, в Париже ворона два месяца не может найти выход из метро. Не сумев вылететь наружу, птица долгое время летала над головами пассажиров на станции Менильмонтан. Для поимки вороны пригласили орнитолога Музея естественной истории Фредерика Жиге, который должен провести непростую спасательную операцию. Эксперт планирует использовать вылетающую под воздействием сжатого воздуха сеть, которая при этом издаёт похожие на выстрелы хлопки, поэтому он потребовал присутствия при этом правоохранителей, которые бы не допустили паники среди людей. С момента, как ворона попала в метро, пассажиры подкармливали её, приносили фарш, кукурузу и воду. Ворона чувствует себя хорошо.