Киев, 10 января, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Верховная рада назначила главой Счётной палаты Ольгу Пищанскую, приближённую к семье главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 10 января сообщила украинский депутат Ирина Геращенко, назвав назначение «позором и кумовством».

Zuma/TASS Ольга Пищанская

«Назначили председателем Счётной палаты подругу и соседку Зеленского из Кривого Рога Ольгу Песчанскую», — заявила депутат.

За назначение проголосовали 252 депутата. При этом, как заявила Геращенко, основная масса голосов принадлежит членам пропрезидентской партии «Слуга народа». Против проголосовали члены партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», в которую входит Геращенко.

Депутат добавила, что спикер Рады Руслан Стефанчук предварительно провёл «сигнальное голосование», чтобы проверить, хватит ли голосов для назначения подруги Зеленского на этот пост.

Ольга Пищанская возглавляла Антимонопольный комитет Украины. В начале сентября 2023 года парламент отправил её в отставку. Предполагалось, что она возглавит фонд государственного имущества Украины, но Пищанская от назначения отказалась.

В беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 6 октября заявил, что на Украине не станут бороться с коррупцией, так как в условиях беспорядка и беспредела киевскому режиму очень удобно пополнять карманы западной помощью. Эксперт добавил, что инфраструктура и экономика Украины стремительно разрушаются, при этом масштабы хищений со стороны киевского руководства только растут.

При этом экс-председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в октябре признал, что Украина насквозь коррумпирована, а поэтому страна не присоединится к Евросоюзу. Он добавил, что у ЕС уже есть в этом отношении неудачный опыт, касающийся некоторых новых членов союза, поэтому Юнкер призвал не повторять ошибок.