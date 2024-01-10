Анадырь, 10 января, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин находится в отличном состоянии. Об этом заявил заведующий отделением, травматолог-ортопед травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс, который присутствовал на встрече российского лидера с жителями города Анадыря в ходе его рабочей поездки на Чукотку.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

«У него отличное состояние. Вы посмотрите, голос ― бодрый голос, походка ― бодрая походка. Как он репрезентирует мысль: она доступна, она понятна», ― сказал в беседе с «РИА Новости» врач.

Он добавил, что за океаном даже близко нет таких политических лидеров. Кросс уверен, что Путин ещё долго будет работать.

На встрече врач поинтересовался у главы государства, как при такой нагрузке он восстанавливается.

«Президент сказал, что занимается спортом, но на мой вопрос он ответил, что самый главный рецепт восстановления — это любить свою работу», — сказал Клосс.

При этом он посоветовал российскому лидеру больше отдыхать, поскольку именно от отдыха зависит долголетие.

Говоря о президенте США Джо Байдене, Клосс отметил, что, несмотря на здоровый образ жизни, который ведёт американский лидер, возраст берёт своё.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин считает, что именно благодаря занятиям спортом у него появились приоритеты самоутверждения не во дворе, а на татами, а также выработались определённые взгляды на отношения с другими людьми, такие как уважительное отношение к партнёрам.

Российский лидер 16 октября в интервью медиакорпорации Китая признался, что до сих пор продолжает играть в хоккей, так как командные виды спорта захватывают и позволяют отдыхать от текущих дел. Путин уточнил, что только десять лет назад стал кататься на коньках и тогда же начал играть в хоккей, чем он с удовольствием продолжает заниматься и по сей день.

Путин не раз заявлял, что постоянно занимается спортом для поддержания физической формы и сохранения интеллектуальных способностей, старается следить за здоровьем. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в распорядок дня президента включены тренировки по самбо, занятия фитнесом, плаванием и хоккеем.

Официальный представитель Кремля 24 октября заявил, что проблем со здоровьем у президента России нет, опровергнув сообщения в зарубежных СМИ о проблемах с сердцем, якобы возникших у российского лидера. По его словам, это очередная утка.