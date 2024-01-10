Октябрьский, Башкирия, 10 января, 2024, 17:10 — ИА Регнум. В Башкирии погиб 16-летний подросток — чемпион по воркауту Всероссийских пляжных игр Сергей Б., сообщил 10 января местный портал ufa1.ru.

Фото: Пресс-служба ГИБДД РБ

Как рассказал его отец, Сергей разбился в машине, сев за руль и врезавшись в грузовик. В «девятке» с ним ехал его 14-летний товарищ, который получил травмы. По словам знакомых юноши, он купил машину, чтобы покататься.

«В любом случае я хочу найти человека, который продал или просто дал машину 16-летнему мальчишке. Нельзя такое, нельзя», — сказал отец Сергея.

Инцидент произошёл в Буздякском районе на трассе. Прощание с погибшим состоится в городе Октябрьском 11 января на площадке спортивной школы, где он учился.

Сергей Б. — многократный победитель олимпиады Башкирии школьников на Кубок имени Юрия Гагарина по физкультуре, чемпион по воркауту Всероссийских пляжных игр.

Как сообщало ИА Регнум, в Бурятии в сентябре прошлого года 21-летняя водитель без прав на Honda Accord в посёлке Николаевский сбила насмерть девочку и двух мальчиков, ещё один подросток попал впал в кому.

На Ставрополье 30 декабря 21-летний водитель без прав, управляя автомобилем «Лада-Гранта», устроил дорожную аварию в Александровском округе. Он выехал на встречную полосу, столкнувшись с ВАЗ-2109. В результате погибли водитель и пассажирка «девятки» — молодые люди 22 лет, водитель и пассажир «Гранты» попали в реанимацию.