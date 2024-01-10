Вильнюс, 10 января, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Власти Литвы должны сделать так, чтобы русские школы в прибалтийской республике не были «закрытыми гетто с плакатами [президента России Владимира] Путина». Об этом 10 января заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Иван Шилов ИА Регнум

«Прежде всего, мы должны рассматривать не формальное объединение или закрытие [русских школ] — это определенно не то, что нам нужно делать в данный момент», — процитировало его слова агентство Sputnik.

Мэр Вильнюса отметил, что вначале нужно посмотреть, что происходит в этих школах, и добавил, что власти города проведут переговоры со специалистами в области образования по этому вопросу.

«Моя позиция будет очень чёткой — в нынешнем формате сети мы должны искать меры по улучшению и усилению качества образования в этих школах и сделать так, чтобы они не были некими закрытыми гетто, где тайно висят плакаты Путина», — сказал Бенкунскас.

По его словам, закрытие русских школ в Литве должно быть последним шагом.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января стало известно, что министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас изыскивает «законные» способы для закрытия русскоязычных школ. По его словам, в стране останутся только школы национальных меньшинств, в которых преподавание ведётся на языках Евросоюза или дружественных республике государств.

В минобразования Литвы 7 декабря 2022 года заявили, что считают «ненормальным», что почти 70% школьников выбирают русский язык как второй иностранный. В ведомстве призвали родителей повлиять на эту ситуацию.

При этом русский язык в школах Литвы в качестве второго иностранного изучают три четверти школьников 6–12-х классов — порядка 110 тысяч учеников.