Москва, 10 января, 2024, 17:26 — ИА Регнум. В Москве на этой неделе погода будет переменчивой. Резкое потепление в ночь на 11 января сменится аномальными морозами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«К Москве приближается циклон, сегодня ночью будут местами сильный снег, метель, усиление ветра. Циклон будет приближаться, затем «сядет» на Москву и завтра начнёт уходить на восток. Из-за этого ожидается очень необычная погода», — рассказал Вильфанд.

Сегодня вечером будет 8–10 градусов мороза, а к утру столбик термометра резко повысится до нуля. Затем циклон будет уходить. Ожидаются морозы до минус 11–13 градусов.

По словам синоптика, с 12 января температура в столице продолжит понижаться до аномально низких значений. В Москве также прогнозируется резкое понижение атмосферного давления.

«Давление понизится примерно на 20 мм ртутного столба и будет 730 мм и ниже, очень низкое», — отметил Вильфанд.

Он уточнил, что в понедельник, 15 января, в столице снова потеплеет до минус 6 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в связи с сильными морозами синоптики объявили в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности — предпоследний в шкале метеопредупреждений.