Лондон, 10 января, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Массированные ракетные удары Вооружённых сил России нанесли колоссальный ущерб средствам противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом 9 января заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО, Западу будет очень трудно это исправить. Кроме того, ресурсы Запада заканчиваются», — сказал он.

По словам эксперта, с помощью использования такой тактики Россия сильно осложняет жизнь промышленности Украины.

«Они наносят ракетные удары по всей Украине, направленные на то, чтобы измотать украинцев, истощить их силы, системы вооружений, экономику и промышленность», — пояснил Меркурис.

Такие удары российской армии также истощают способность Запада помогать Киеву и после них в западных странах начинают понимать, что Россия неизбежно одержит победу в конфликте, добавил аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января экс-полковник СБУ Олег Стариков написал, что российские военные нанесли массированные удары по средствам ПВО, инфраструктуре и военным базам украинских войск. По его словам, это стало классической воздушной операцией, перегрузившей украинскую систему ПВО.

Ранее в этот же день депутат Верховной рады Кира Рудык назвала ракетный удар российской армии по стратегическим объектам в Киеве таким, словно «наступил конец света». Она также усомнилась в том, что столичные силы ПВО смогли перехватить какие-либо снаряды.

Советник главы ДНР Ян Гагин 6 января сообщил, что ВСУ отвели средства ПВО вглубь тыловых районов из-за интенсивных ударов российской артиллерии и беспилотников. По его словам, из-за этого украинские военные оставили без прикрытия существенную часть собственных укрепрайонов.