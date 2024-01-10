Москва, 10 января, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Российский паспорт занял 51-е место в рейтинге самых привлекательных в мире, следует из доклада Henley & Partners, опубликованного 10 января на сайте компании.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Россия находится на 51-м месте. Обладателям российского паспорта доступны 119 направлений», — говорится в докладе.

При этом число стран и территорий, доступных обладателям российского паспорта без визы, увеличилось со 115 до 119.

Наилучшие позиции в рейтинге заняли страны, паспорт которых даёт возможность посещать в безвизовом режиме наибольшее количество стран. Так, первую строчку рейтинга делят шесть стран: Германия, Испания, Италия, Сингапур, Франция и Япония. Граждане этих стран могут без визы посетить 194 страны и территории из 227, учитываемых в рейтинге.

Второе место заняли Финляндия, Швеция и Южная Корея со 193 странами. Согласно рейтингу, далее следуют Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды. США в этом списке заняли седьмое место.

Как сообщало ИА Регнум, зимой 2023–2024 годов отдохнуть за рубежом планируют почти 40% россиян. По данным «Авиасейлс», самым популярным направлением по числу купленных авиабилетов на декабрь–февраль стал Таиланд. Поездку туда забронировали 22% пользователей. На втором месте по популярности Турция, на третьем ― Объединённые Арабские Эмираты.

Российские туристы также стали чаще бронировать туры в Шри-Ланку. После введения бесплатных виз для россиян спрос на туры в Шри-Ланку вырос в два раза. Она вошла в пятерку наиболее популярных зарубежных направлений среди россиян в новогодние праздники.