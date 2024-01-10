Вашингтон, 10 января, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ультимативной форме потребовал от греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса продолжения поставок вооружений киевским властям. Это произошло во время их встречи в доме премьера на острове Крит 6 января.

Dimitris Papamitsos/XinHua/Global Look Press Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и госсекретарь США Энтони Блинкен

Как сообщил портал newsbreak. gr, Блинкен потребовал от собеседника новых поставок вооружений и поставил ультиматум в несколько дней для окончательного ответа.

Всё ли есть у Греции

С 90-х годов Греция располагает российскими зенитно-ракетными комплексами «Фаворит», «Оса-АКМ» и «Тор-М1», а в 2013 году на полигоне Акротири на Крите прошли показательные стрельбы систем С-300. Спустя несколько лет, в 2018 году, произошло российско-греческое соглашение об обслуживании военной техники. В последние годы греческие СМИ отмечали, что договорённость якобы уже не действует.

В 2023 году на тот момент министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна не станет направлять Киеву базирующиеся на Крите С-300, чтобы не ослаблять собственные оборонные возможности. Через несколько месяцев он отметил, что Греция также не будет отправлять Leopard 2A6. До этого момента греческая сторона направила Украине лишь полученные из бывшей ГДР боевые машины пехоты и боеприпасы. Москва заявила, что воспринимает как враждебные планы Греции по поставкам вооружений Украине.

Анатомия ультиматума

На протяжении украинского кризиса разные стороны высказывали разные ультиматумы. Так, военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с ИА Регнум посчитал нелепым озвученное в октябре 2023 года в адрес ВСУ настоятельное требование США провести контрнаступление в течение шести недель, чтобы успеть до плохой погоды. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что после этого срока «положение вещей станет тяжёлым», поэтому крайне необходимо оперативно решить вопрос. По мннию Онуфриенко, времени у ВСУ не осталось вовсе, так как погода непредсказуема, и угадать, какой она будет через неделю, можно только с вероятностью 50%.

В конце декабря, накануне Нового 2024 года, советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что Украина не собирается соглашаться на мирные переговоры с Россией, а планирует выдвигать ей ультиматум. Он выразил уверенность, что российская сторона его примет, но не озвучил никаких подробностей и не привёл никаких доводов в поддержку своих слов. Подоляк также заявил, что Евросоюз продолжит помогать Украине, так как у лидеров отдельных стран ЕС якобы произошла существенная трансформация в отношении к киевскому режиму.

Другая сторона ультиматума

Обозреватель издания The Washington Post Макс Бут заявил 10 января, что неспособность США согласовать финансовую помощь Украине приведёт к катастрофическим последствиям для Киева. Он отметил, что у Запада закончились деньги для Украины, поэтому ей следует ожидать неизбежного конца. Обсуждая это с главой Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алиной Поляковой, Бут назвал неминуемым поражение Украины в конфликте без помощи со стороны США и указал, что оно ознаменует «конец глобального лидерства Штатов».