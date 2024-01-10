Москва, 10 января, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Американские корабли и их патрулирование в море являются одной из угроз военной безопасности океанских и морских направлений России. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он подчеркнул, что военные корабли являются носителями крылатых ракет большой дальности «Томагавк», способных достать до разных объектов на большей части страны.

По его словам, это не единственный фактор, угрожающий национальной безопасности страны. Евменов назвал также наличие мощных военно-морских группировок иностранных государств в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Средиземном море.

Кроме того, угрозу несут и планы по ущемлению интересов России в Арктическом регионе, которые рассматривают другие страны.

Адмирал также заявил и об активном развёртывании корабельных группировок и освоении американскими и британскими атомными подлодками Арктического бассейна.

«Существующие угрозы национальной безопасности требуют наличия современного военно-морского флота, способного парировать данные угрозы и совместно с другими видами и родами войск вооружённых сил обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту национальных интересов РФ в Мировом океане», ― подчеркнул главком ВМФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее адмирал Евменов заявил, что в России сформируют пять дивизий и одну бригаду морской пехоты военно-морского флота. По его словам, в среднесрочной перспективе планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии ― в бригаду. Он пояснил, что это делают в целях наращивания боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ.

Командующий армией США в зоне Тихого океана генерал Чарльз Флинн 18 ноября заявил, что Вашингтон намерен разместить в Индо-Тихоокеанском регионе передвижные ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon. По его словам, на эту меру решили пойти для сдерживания Китая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти планы, заявил, что Кремль не одобряет попытки США, направленные на сдерживание других государств. По его словам, для России важно, чтобы не было несущих для неё угрозу действий. Он также указал на недопустимость мер сдерживания, направленных и на другие страны.