Анадырь, 10 января, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 января не поддержал идею разрешить использовать материнский капитал для приобретения отечественного автомобиля.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и Министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», — сказал президент на встрече с жителями Анадыря.

В ходе рабочей поездки на Чукотку президент встретился с жителями столицы региона. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе касающихся семьи.

Президент отметил, что в России становится модным иметь много детей. Государство поддерживает многодетные семьи. Он предложил ввести новые льготы для многодетных семей, проживающих на Дальнем Востоке, освободив их от налога на единственное жильё.

Кроме того, на Дальнем Востоке в регионах с низкой рождаемостью следует ввести дополнительные выплаты для погашения ипотеки, если в семье появится третий ребёнок, сказал глава государства.

Путин высказал мнение о роли мужчины в семье. Он заявил, что многодетные отцы — это, как правило, активные, работоспособные, скромные и добрые люди. Они заслуживают повышенного внимания со стороны государства. Он пообещал рассмотреть предложение о распространении на многодетных отцов соцгарантий.

Согласно российскому законодательству, с 1 февраля размер материнского капитала составит 524,5 тыс. рублей за первого ребёнка, 693,1 тыс. рублей — за второго ребёнка. На эти средства семья может купить новое жильё, внести оплату за ипотеку, использовать его для оплаты услуг по уходу и присмотру за детьми, учёбу и детсад, потратить на товары и услуги для адаптации детей-инвалидов.

С 1 января в России вступил в силу закон, по которому материнский капитал могут получить только граждане России на момент рождения ребёнка и только если ребёнок по рождению является гражданином РФ.

В новых регионах России материнский капитал смогут получить российские граждане независимо от сроков приобретения ими гражданства.