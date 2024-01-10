Москва, 10 января, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск американского производителя одежды Levi Strauss & Co к владельцам магазина одежды секонд-хенд в Коньково. Теперь руководство торговой точки должно выплатить 20 тысяч рублей за продажу джинсов, маркированных товарными знаками истца. Об этом говорится в опубликованном решении суда.

РИА Новости/Дмитрий Коробейников

На имя американской компании в России зарегистрирована серия товарных знаков с элементом Levi’s. Прав использовать свои бренды истец ответчику не предоставлял.

В иске компания Levi Strauss потребовала взыскать с ООО «Супер Хенд» 200 тысяч рублей компенсации за незаконное использование двух её товарных знаков. В ходе разбирательств ответчик заявил, что продаёт бывшую в употреблении оригинальную продукцию, которая была легально введена в оборот, поэтому права на защиту товарных знаков в отношении этой продукции исчерпаны.

Представители американской компании отметили, что товар имеет признаки контрафактной продукции. По словам истцов, факт оригинальности товара не доказан, «поскольку в торговую точку ответчика мог быть передан контрафактный товар, что должным образом не было проверено».

«Поставщики, у которых ответчик закупает якобы бывший в употреблении товар, также не имеют разрешения от правообладателя… У суда не имеется достаточных оснований для формирования вывода об исчерпании права, исходя из представленных документов», — указано в итоговом решении.

В итоге компенсацию снизили в 10 раз в рамках требования к справедливому судебному разбирательству.

Арбитражный суд Москвы в декабре полностью удовлетворил два других иска к ООО «Супер Хенд», взыскав по 200 тысяч рублей в пользу немецкой Puma SE и американской Under Armour.

Как сообщало ИА Регнум, сеть Levi Strauss & Co в 2022 году решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы. Одним из покупателей магазинов компании называлась турецкая Fiba Holding A. S, которая развивает в России бренды Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.

Levi Strauss & Co — американский производитель одежды, известный в основном своими джинсами и обувью. Компания основана в 1853 году. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско.