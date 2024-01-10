Рига, 10 января, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что 2024 год станет решающим для Украины и её партнёров, сообщило 10 января агентство Reuters.

AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Зеленский 10 января прибыл в Литву в рамках турне по трём странам Прибалтики. Он планирует посетить также Латвию и Эстонию. Глава киевского режима намерен обсудить конфликт на Украине и планы Киева по вступлению в НАТО и Европейский союз. Зеленский встретится с президентом Литвы, после чего состоится совместная пресс-конференция.

В мае 2023 года во время визита в Финляндию Зеленский также сделал заявление, в котором сообщил, что 2023 год будет решающим для Украины и Европы.

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