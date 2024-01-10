Москва, 10 января, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Сотрудники дочерних компаний «Роснефти» в минувшем году высадили более 8,3 млн сеянцев и саженцев деревьев. Новые леса будут расти в Красноярском крае, Иркутской, Самарской, Тюменской и Оренбургской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Удмуртии и Башкирии.

ПАО «НК «Роснефть» Работники «Роснефти» высадили более 8,3 млн деревьев в 2023 году

Больше всего саженцев высадили работники компании «РН-Юганскнефтегаз»: около 3,4 млн саженцев хвойных деревьев. Общая площадь насаждений достигает 1 тыс. га.

Сотрудники «Самотлорнефтегаза» высадили 575 тыс. саженцев сосны обыкновенной на площади 157 га, а для защиты от возможных природных возгораний нефтяники проложили по периметру лесопосадок минерализованные полосы.

Кроме того, вместе с активистами «Движения первых» сотрудники «Самотлорнефтегаза» высадили в Нижневартовске более 1,2 тыс. деревьев и кустарников, в том числе 50 саженцев яблони сибирской ягодной на территории мемориального комплекса «Покорителям Самотлора».

В рамках международной эколого-патриотической акции «Сад памяти» и федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» сотрудники «Удмуртнефти», совместно с волонтёрами общероссийского молодёжного «Движения первых» и учащимися «Роснефть-классов», высадили ели на территории Яганского лесничества и дубы в зоологическом парке Удмуртии. В целом работники «Удмуртнефти» высадили за год около 200 тыс. саженцев ели на площади более 50 га в различных районах Удмуртской Республики.

ПАО «НК «Роснефть» Работники «Роснефти» высадили более 8,3 млн деревьев в 2023 году

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания реализует несколько масштабных экологических программ и является лидером в области минимизации воздействия на окружающую среду и повышения экологичности производства. Сотрудники предприятий компании регулярно участвуют в различных экологических акциях: «Зеленая весна», «День посадки леса», «Сохраним лес», проводят субботники и очистку береговых зон, поддерживают проект «зеленый офис», помогают ботаническим садам и зоопаркам.